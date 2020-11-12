Брянск, , 14:59 — REGNUM Новый административно-морфологический корпус построят в 2021 году для Брянского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Средства на строительство предусмотрят в бюджете, сообщили 12 ноября в пресс-службе облдумы.

Проблему подняли депутаты в рамках обсуждения основных параметров главного финансового документа области на 2021 год. Председатель комитета по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности Сергей Антошин подчеркнул, что новый корпус необходим и имеет общерегиональное значение.

«Этот вопрос, как ни печально, рано или поздно касается каждого человека. Мы сейчас столкнулись с очень тяжёлой ситуацией, когда люди не могут забрать из морга своих умерших родственников», — отметил депутат.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз принял решение о выделении 70 млн рублей.