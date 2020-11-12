Ташкент, , 14:43 — REGNUM Здоровью дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой ничего не угрожает. Об этом 12 ноября заявила председатель Сената республики Танзила Нарбаева на пресс-конференции по вопросам гендерного равенства.

«Состояние Гульнары Каримовой хорошее, слухи о ней в социальных сетях необоснованны», — сказала Нарбаева. Сообщения в социальных сетях также опровергла заместитель начальника главного управления профилактики правонарушений МВД Умида Абдуллаева.

Напомним, Гульнара Каримова отбывает наказание в колонии общего режима №21 Зангиатинского района Ташкентской области. Суд приговорил дочь Каримова к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы. Наказание исчисляется с 2015 года.

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