Москва, , 14:49 — REGNUM Первое выступление президента России Владимира Путина в марте 2020 года и объявление им нерабочей недели резко повысило доверие населения к действиям властей в вопросе борьбы с коронавирусом. Об этом 12 ноября заявила руководитель проектов фонда «Общественное мнение» Лидия Лебедева на международном форуме «Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Максимальную лояльность к действиям властей мы наблюдали после вступления Путина 25 марта. Локаут был встречен максимальным доверием», — сказала Лебедева.

По её словам, данные соцмедиа показали, что именно в этот момент начали сокращаться слухи и фейки, которые распространялись в интернете.

«Люди получили чётное указание и инструкцию как быть. Им сказали, что нужно делать и это вызвало сильное доверие», — заявила Лебедева.

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