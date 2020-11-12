Самара, , 15:01 — REGNUM Весь терапевтический корпус клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) будет отдан под лечение пациентов с COVID-19. Об этом сообщил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников на заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике, 11 ноября передает пресс-служба Самарской губернской думы.

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По его слова, в настоящий момент в Самарской области развернуты более шести тысяч инфекционных коек. Было принято решение отдать весь терапевтический корпус клиник СамГМУ под ковид-госпиталь.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергея Вдовенко, в настоящее время на дому лечатся порядка 75% инфицированных коронавирусом, и только 25% получают лечение в стационарах (в основном это пациенты в тяжелом состоянии).

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения региона Армен Бенян сообщил, что в области фиксируется уменьшение числа пациентов, которые лечатся в домашних условиях. За сутки в Самарской области выявлено 197 случаев заражения коронавирусом, отметил он.

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