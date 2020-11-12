Ставрополь, , 14:36 — REGNUM В Ставропольском крае на помощь врачам в борьбе с коронавирусом пришли их младшие коллеги из медицинского университета и медколледжей. Почти 500 студентов и ординаторов привлечены к работе в «красной» зоне, ездят на вызовы по домам, помогают в регистратурах поликлиник, сообщили в минздраве края.

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"К оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19 привлечено порядка 120 ординаторов, около 250 студентов медицинского университета, более 30 студентов медицинских колледжей. Они трудоустроены в соответствии с трудовым законодательством и получают гарантированные выплаты», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, более 100 студентов-волонтеров работают в медорганизациях бесплатно, получая опыт работы. Также на помощь врачам стационаров пришли сотрудники вузов и колледжей — всего 190 человек из числа преподавателей лечат пациентов с COVID-19.

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