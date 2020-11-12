Челябинск, , 14:29 — REGNUM В Челябинске семеро жителей города предстанут перед судом. Им вменяют мошенничество на общую сумму почти 1,8 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Мошенничество Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следователи считают, что эти лица искази в интернете объявления о покупке запчастей и деталей для легковых машин. А затем они созванивались с покупателями от имени сотрудников магазинов и предлагали выслать им полную или частичную предоплату, обещая отправить нужные товары транспортной компанией. Также они отправляли покупателям фиктивные договоры купли-продажи с придуманными сведениями о продавцах и фотографии предлагаемых автозапчастей, которые находили в интернете и корректировали.

Всего мошенники обманули 109 граждан из Московской области, Нижнего Новгорода, Иркутска, Оренбурга, Омска, Самары, Казани, Екатеринбурга и Кемерово. Теперь им предстоит отвечать в Металлургическом районном суде Челябинска.