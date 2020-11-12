Сеул, , 14:27 — REGNUM На тестовом сервере PUBG появились кроссовые мотоциклы. Об этом 12 ноября сообщает «Игромания».

Кроссовый мотоцикл в PUBG — это одноместный транспорт, обладающий повышенной проходимостью по пересечённой местности. Помимо этого, разработчики добавили в проект возможность стрелять за рулём автомобилей.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в «королевской битве» PUBG пройдёт событие-кроссовер с игрой Metro Exodus. В ходе его проведения геймеры смогут сразиться с уникальными монстрами и получить новое оружие.

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