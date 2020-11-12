Вашингтон, , 14:24 — REGNUM Microsoft не намерена делиться показателями продаж консолей Xbox Series X/S. Об этом 11 ноября сообщает издание The Guardian.

По словам главы Xbox Фила Спенсера, разработчиков Microsoft интересует только «количество игроков и то, как часто они играют». Он также заявил, что компания не раскроет показатели продаж, даже если они опередят продажи PlayStation 5.

Напомним, игровая консоль Xbox Series X/S поступила в продажу 10 ноября 2020 года. Она была тепло встречена критиками.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели PayDay 2 рассказали о новой игровой миссии

Читайте развитие сюжета: Владельцы Xbox Series X столкнулись с проблемой шума оптического привода