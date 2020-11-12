Москва, , 14:27 — REGNUM В интернете противники вакцинации от COVID-19 продвигают свои позиции активнее сторонников прививок от коронавируса. Об этом 12 ноября заявил директор по маркетингу Brand Analytics Василий Черный на международном форуме «Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Противники вакцинации ведут себя в сети в два раза активнее и агрессивнее, чем сторонники», — сказал Чёрный.

При этом сторонники обращаются к своему личному опыту, а противники — к подготовленным другими лицами контенту, порой более качественно выполненному с медийной точки зрения.

«Мифами апеллируют в основном противники. Достаточно серьёзный миф, что зарубежные вакцины направлены на уничтожение россиян. Удивительно, что среди мужчин число противников выше, чем среди женщин. Посмотрим, как это будет происходить применимо к тем вакцинам, которые нас ждут», — заявил Чёрный.

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