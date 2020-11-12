Ульяновск, , 14:20 — REGNUM В Ульяновской области вводятся ограничения на проведение банкетов и корпоративов, также устанавливается режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба.

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Режим самоизоляции для пожилых граждан ранее действовал в качестве рекомендательной нормы, теперь становится обязательной. Кроме того, чтобы уберечь детей от заражения в местах массового скопления людей, несовершеннолетним запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подчеркнул, что новые ограничения проходится вводить из-за высокой заболеваемости, призвав жителей «с особым пониманием и всей ответственностью отнестись» к принимаемым мерам, которые «помогут нормализовать ситуацию».

«Чем быстрее мы будем реагировать на возникающие проблемы и устранять их, тем скорее вернёмся к нормальной жизни», — подчеркнул губернатор.

Ещё ограничение касается работы предприятий общепита и развлекательных заведений: запрещается проводить массовые мероприятия — в частности, банкеты, свадьбы, корпоративы. Также продлевается запрет на работу общепита ночью.

Власти подчёркивают, что рейдовые мероприятия проводятся, к контролю за соблюдением ограничений подключат системы видеонаблюдения. Кроме того, торговым сетям запрещено продавать товар, если покупатель находится без маски: в связи с данным нарушением предприниматели и юрлица получили 42 предостережения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области общественный транспорт (троллейбусы, трамваи и автобусы), а также вокзалы, аэропорт и автостанции будут оборудованы бактерицидными рециркуляторами. В салонах транспорта рекомендовано также использовать защитные экраны.

Кроме того, в регионе запрещено проводить массовые праздники в предновогодний и новогодний период: это касается не только предприятия, но и образовательных организаций. Ранее губернатор призвал руководителей муниципальных образований отказаться «от дополнительных трат на новогоднее оформление» территорий и «шариков-фонариков».

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