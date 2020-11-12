Владикавказ, , 14:20 — REGNUM В Северной Осетии вскрыто мошенничество в особо крупном размере, совершенное при выполнении работ по реконструкции школы в Кировском районе республики. Было похищено 1,770 млн рублей. В совершении хищения подозревают 35-летнего бизнесмена из соседней республики, сообщили 12 ноября в пресс-службе МВД по региону.

Являясь директором строительной компании, он заключил в августе 2019 года госконтракт на капитальный ремонт и строительство дополнительного здания для одной из школ в Кировском районе. Когда работы были завершены, злоумышленник предоставил документы на оплату заказчику, но в них содержались ложные данные о выполнении работ в полном объеме.

Когда документы проверили, оказалось, что фактические объемы работ выполнены не были, кроме того, выявилось отсутствие материалов и оборудования на сумму, превышающую 1 млн 770 рублей. Правоохранители считают, что предприниматель присвоил деньги и распорядился ими по своему усмотрению.

При этом стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве не только сам застройщик, но и чиновник государственного управления, который подписал документы на оплату всей стоимости контракта, не убедившись, что строитель полностью выполнил его.

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