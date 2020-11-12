Уфа, , 14:24 — REGNUM Жительницу Башкирии наградили медалью за спасение мальчика. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, в августе текущего года в Нуримановском районе 12-летний ребенок сорвался со скалы. Жительница Нефтеюганска, которая оказалась в этот момент рядом с мальчиком, позвонила сотрудникам экстренных служб, маме ребенка, а также оказала пострадавшему первую помощь.

По словам главы госкомитета по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова, сейчас подросток чувствует себя хорошо. А женщине отправили ведомственную медаль «За доблесть» и пригласили летом в Нуримановский район.

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