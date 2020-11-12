Москва, , 14:13 — REGNUM За последние четыре года русофобия оказалась глубоко укоренена в политической культуре США. Об этом 12 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

Против России Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«За последние четыре года, начиная даже с последних месяцев президентства Обамы, такая была русофобия посеяна в американском обществе, что сейчас это уже стало частью политической культуры», — заявил Лавров.

«Будет обидно, если Америку будут пытаться воссоединять как нацию на такой вот русофобской основе. Ну, посмотрим», — указал он.