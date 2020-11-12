Астрахань, , 14:11 — REGNUM Дистанционное обучение в школах Астраханской области вводить не планируют. Об этом сообщил 12 ноября журналистам министр образования Астраханской области Виталий Гутман.

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«Мы смогли удержать ситуацию под контролем, — сказал министр, — не допустили распространения инфекции в образовательных учреждениях, вспышек тоже не было. Из более 300 тысяч обучающихся болеет менее 1% детей, поэтому причин закрываться нет», — цитирует Гутмана пресс-служба правительства региона.

На данный момент коронавирусная инфекция в регионе подтверждена у 25 детей, ещё четыре тысячи несовершеннолетних проходят лечение от ОРВИ.

Каникулы в Астраханской области длились с 26 октября по 9 ноября, при этом график каникул устанавливала каждая школа самостоятельно.

На 12 ноября в Астраханской области подтвержден 11 251 случай заражения коронавирусом, в том числе 136 носителей выявили за минувшие сутки. 11 861 пациент выздоровел, 199 человек скончались.