Нур-Султан, , 14:11 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил держать на особом контроле цены на ПЦР-тесты, средства индивидуальной защиты и лекарственные препараты, сообщили в пресс-службе администрации президента.

12 ноября глава государства встретился с председателем агентства по защите и развитию конкуренции Сериком Жумангариным, который представил информацию о работе ведомства.

Глава агентства представил отчет о снижении цен в аэропортах Казахстана, снижении стоимости тестов на коронавирус и средств индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в агентстве по защите и развитию конкуренции заявили, что средняя стоимость ПЦР-тестов в Казахстане снизилась вдвое, до 9 тыс. тенге (1608 рублей).

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