Элиста, , 14:11 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявили 93 носителя коронавирусной инфекции. 175 пациентов с COVID-19 выписаны с выздоровлением. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 12 ноября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

В настоящее время в COVID-стационарах на лечении находятся 639 человек, из них 20 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции находятся 4 тыс. 303 жителя республики.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 10 тыс. 293 человека, выздоровели — 7 тыс. 554 пациента.

Читайте развитие сюжета: В Калмыкии скончались ещё два пациента с COVID-19