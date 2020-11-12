Москва, , 14:08 — REGNUM Причиной коррупции является низкий уровень правовой культуры и морально-нравственных качеств граждан, либо отсутствие их вовсе, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат: Владимир Постанюк, комментируя скандал с нацпроектом «Здравоохранение» во Владимире.

«При назначении на должность, необходимо что бы претенденты проходили тщательный отбор и пресекать приём граждан с девиантными наклонностями.

Проблема коррупции в России всегда была и сейчас имеет место быть. В период пандемии совершение коррупционных преступлений увеличивается, что подтверждается материалами судебной практики.

Вызывает возмущение, что это происходит в непростое для страны время, когда уменьшаются доходы граждан, и возрастают риски хищения денежных средств, выделяемых на поддержку различных сфер общественный жизни, и, в первую очередь, средства выделяемые в поддержку здравоохранения. Государственные больницы и поликлиники, к сожалению, являются главным источником коррупции.

Для эффективной борьбы с коррупцией необходимо установить тесное сотрудничество государства с гражданским обществом и частным сектором. Также необходимо следить за своевременными и прозрачными отчётностями нуждающихся учреждений.

Коррупция в целом, нарушает общественную связь и подрывает способность государства обеспечивать экономический рост на благо всех граждан», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владимире чиновник похитил 80 млн рублей, выделенные по нацпроекту «Здравоохранение» на создание единой информационной системы для областного здравоохранения.

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