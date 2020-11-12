Амстердам, , 14:06 — REGNUM Защита гражданина РФ Олега Пулатова, который проходит фигурантом по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в июле 2014 года, подала порядка 200 ходатайств о проведении дополнительных расследований. Об этом сегодня, 12 ноября, в суде Нидерландов, где возобновились слушания по делу, сообщил прокурор Тейс Бергер.

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Он добавил, что суду ещё предстоит принять решение по 80 поданным ранее прокуратурой и защитой ходатайствам. Прокурор уверен, что ряд ходатайств определённо должен быть удовлетворен с целью установления правды, пишет ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее обвиняемый по делу о крушении малайзийского лайнера Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году гражданин России Олег Пулатов, возглавлявший в 2014 году одно из военных подразделений Донецкой Народной Республики, заявил, что не состоял в Вооружённых силах РФ и не контактировал с российскими чиновниками накануне катастрофы. Он также добавил, что готов и дальше сотрудничать с судом с целью поиска настоящих виновных.

Напомним, совершавший рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию Boeing был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 289 человек.