Москва, , 14:01 — REGNUM В Москве школьников младших классов могут отправить на «удалёнку», если родители примут соответствующее решение. Об этом 12 ноября заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«У родителей есть возможность — если родители какого-то класса на своём собрании проголосуют, что их класс переходит в дистанционку, мы такую работу обеспечим, — сказал Собянин. — Но для этого нужно решение родителей всего класса».

Мэр отметил, что такие прецеденты уже есть.