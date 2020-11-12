Москва, , 13:55 — REGNUM Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ‑3) для США важен в той же мере, что и для России, однако рассчитывать на его продление в ближайшее время не приходится. Об этом 12 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

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«Я думаю, что сейчас, в условиях той ажиотажной ситуации, которая сложилась в Соединённых Штатах в рамках продолжающегося подсчёта голосов, судебных исков и прочих пертурбаций, наверное, от американцев — ни от трамповских людей, ни от будущей команды Байдена — ждать каких-либо внятных предложений, которые были бы реалистичны и не были бы пронизаны такой сиюминутной конъюнктурой, не приходится», — заявил Лавров.

«Подождём, когда всё успокоится. Путин уже сказал неоднократно, что нам этот договор нужен не больше, чем американцам», — указал он.