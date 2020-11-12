Элиста, , 13:55 — REGNUM Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи Калмыкии получит шесть новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.

Аппарат ИВЛ Irkobl.ru

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Сертификаты на медицинское оборудование переданы руководством Каспийского Трубопроводного Консорциума. Стоимость шести аппаратов ИВЛ составила около 18 млн рублей. Оборудование Lufter 5 будет установлено в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

В настоящее время в Калмыкии к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 13 пациентов с COVID-19.