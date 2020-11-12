Белгород, , 13:56 — REGNUM Ещё 156 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Белгородской области 12 ноября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два случая меньше, чем за предыдущие сутки, выписаны после выздоровления 100 пациентов.

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В стационарах находятся 654 человека, в том числе 76 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На амбулаторном лечении находятся 2295 пациентов.

В целом в регионе выявили 13 229 носителей инфекции, завершили лечение выздоровлением 10 198 человек.