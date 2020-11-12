Вашингтон, , 13:47 — REGNUM Деятельность Дональда Трампа на президентском посту была самой важной причиной выбора кандидата для избирателей Джо Байдена, на втором месте — коронавирус. Для избирателей Трампа экономика была на первом месте, а затем уже то, как президент выполнял свою работу. Об этом сообщает Rasmussen perorts на своем сайте 11 ноября.

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Незадолго до выборов 41% опрошенных заявили, что страна движется в правильном направлении, что является самым высоким показателем с марта, когда начались ограничения. Сейчас только 36% считают, что страна движется в правильном направлении.

Опрос 1000 вероятных избирателей США был проведен 5 и 8 ноября 2020 года компанией Rasmussen Reports. Погрешность выборки составляет +/ — 3 процентных пункта, уровень достоверности 95%.