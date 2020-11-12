Воронеж, , 13:46 — REGNUM Военнослужащий из Ингушетии Микаил Акталиев во время инцидента на аэродроме «Балтимор» под Воронежем пытался отнять пистолет у солдата-срочника Антона Макарова, открывшего стрельбу по сослуживцам. Он своим телом закрыл их от стрелка, проявив при этом мужество и отвагу. Об этом говорится в письме командования войсковой части 45 117, переданного близким родственникам Акталиева, пишет «Интерфакс».

В письме выражена благодарность за хорошее воспитание сына, который показал высокий уровень подготовки во время несения службы в повседневной деятельности и в ходе проведения командно-штабных тренировок и штабных учений. По мнению командования, «за мужество и отвагу, проявленные в критической ситуации, он достоин присвоения государственной награды».

Напомним, 23-летний житель села Экажево Назрановского района Ингушетии Микаил Акталиев был убит во время инцидента, произошедшего на территории военного аэродрома «Балтимор» под Воронежем.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Воронежского военного гарнизонного суда информировала, что 9 ноября во время несения суточного наряда на территории войсковой части военнослужащий срочной службы Антон Макаров убил офицера, заступившего в суточный наряд дежурным по полку, затем не менее двух раз выстрелил в другого военнослужащего, ранив его, после чего, прикрываясь одним из военнослужащих, застрелил спящих Микаила Акталиева и С. Кожокина.

Похитив оружие, Макаров скрылся с места преступления, но был задержан в тот же день. Суд арестовал его на два месяца, расследуется уголовное дело об убийстве трех человек.

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