Самара, , 13:48 — REGNUM Семь пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сообщению пресс-служб ведомства, 67-летняя женщина, 49-летний, 66-летний и 68-летний мужчины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, также скончались 70-летняя, 81-летняя и 87-летняя женщины. Всего по области скончались 343 пациента с COVID-19. При этом коэффициент летальности в регионе составил 1,88 (в России — 1,72), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе — 10,74 (в России — 21,94).

Отмечается, что в Самарской области за сутки выявили 197 случаев заражения коронавирусом. А всего было зафиксировано 18 230 случаев заражения этой инфекцией. При этом 16 118 пациентов справились с ней. На учете у врачей стоят 153 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 11 ноября по области было выявлено 195 случаев заражения коронавирусом.

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