Волгоград, , 13:46 — REGNUM В Волгоградской области 12 ноября выявлено 223 носителя коронавируса, что на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Скончались три человека, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационарах находятся 6081 взрослый и 48 детей, в том числе 2092 пациента с подтверждённым положительным тестом на инфекцию. Общее количество выявленных носителей коронавируса достигло 22 тыс. 945. Выздоровели после лечения 20 тыс. 615 человек, из которых 348 выписаны за прошедшие сутки.

Зарегистрировано три летальных исхода. Таким образом, в регионе зафиксировано 238 смертельных случаев у пациентов с коронавирусом.