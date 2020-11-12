Сеул, , 13:45 — REGNUM На одной из американских военных баз в Южной Корее выявили ещё шесть случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

По их словам, коронавирус был выявлен у шести военнослужащих и членов их семей, прибывших в Южную Корею в период с 3 по 10 ноября.

В настоящее время граждане США изолированы и находятся в медицинских учреждениях на базе «Кэмп-Хамфрис» в Пхёнтхэке и на авиабазе в Осане.

Общее число случаев заражения, выявленных на американских базах в Южной Корее, увеличилось до 325.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 143 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 27 942.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили 143 зараженных коронавирусом