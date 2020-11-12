Томск, , 13:43 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявлен у 212 человек, за весь период — у 14 777. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 ноября в областной администрации.

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Выздоровел ещё 121 человек. Общее число выздоровевших в Томской области — 9459.

За весь период в регионе скончались 134 пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 11 ноября в Томской области коронавирус выявили у 194 человек.

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