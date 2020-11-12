Москва, , 13:43 — REGNUM История с хищением средств национального проекта «Здравоохранения» во Владимире выходит за рамки региона и иллюстрирует федеральную проблему, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«7 ноября премьер-министр России распорядился выделить более 898 млн рублей на цифровизацию госуслуг в сфере здравоохранения. Деньги предназначены для развития Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Согласно нацпроекту «Здравоохранение», к 2024 году по всей России должна заработать система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением. Так по плану, а на практике же коррупция вносит свои коррективы.

На этом фоне символической выглядит новость о задержании экс-куратора информатизации владимирской медицины.

В период пандемии бюджеты и без того ушли в дефицит из-за непредвиденных расходов, больницам не хватает многого. А для кого-то пандемия становится той самой мутной водой, где можно ловить бюджетную рыбку.

Хотя во Владимирской области население сокращается почти 30 лет и к здравоохранению, судя по СМИ, у жителей немало вопросов. Этот казалось бы региональный случай показывает общую проблему.

Мало добиться выделения региону денег в рамках нацпроектов, нужно тщательно следить за их целевым использованием, фильтровать кадры исполнителей и использовать все инструменты Счетной палаты.

Хотя бюджетные потоки сужаются, хищнический аппетит у коррупционеров сохраняется», — высказал сове мнение эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, во Владимире чиновник похитил бюджетные 80 миллионов рублей, выделенные по нацпроекту «Здравоохранение» на создание единой информационной системы для областного здравоохранения.

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