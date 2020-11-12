Москва, , 13:41 — REGNUM Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ‑3) должен быть продлён с США, и неважно, при какой администрации это произойдёт. Об этом 12 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

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«Из недр администрации Трампа мы читаем достаточно суетливые комментарии, дескать, у России осталось немного времени, с кем она хочет подписать — с Трампом или она хочет всё это Байдену подарить, или всё-таки она хочет сделать приятное Трампу, чтобу он украл у Байдена внешнеполитический триумф», — заявил Лавров.

«Всё это разговоры из серии пикейных жилетов и разговоры, которые ведутся с точки зрения менталитета «кто будет побеждать, кто будет проигрывать». Мы же не в этом заинтересованы. Мы заинтересованы, чтобы выигрывали все», — указал он.

При этом все стороны могут выиграть по вопросу договора СНВ-3 только в случае общего понимания в необходимости его продления.

«Все могут выиграть исключительно в нынешней ситуации, если мы говорим о договоре об СНВ, только в случае продления этого договора без каких-либо предварительных условий, что мы предложили ещё более года назад», — отметил министр.