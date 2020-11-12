Кунгур, Пермский край, , 13:40 — REGNUM В Пермском крае вынесен приговор в отношении экс-сотрудника администрации Филиповского сельского поселения Кунгурского муниципального района. Бывший чиновник признан виновным в мошенничестве, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что в 2015—2016 годах чиновник осуществил махинации с пятью земельными участками, которые оказались в собственности мужчины и его родственников. Ущерб району оценили в 2,7 млн рублей.

Суд назначил экс-чиновнику три года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с мужчины взыскан штраф в 100 тыс. рублей. Иск муниципального образования к экс-чиновнику о взыскании ущерба удовлетворён, а на имущество осужденного наложен арест. Приговор суда в законную силу не вступил.