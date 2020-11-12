* запрещённая в России организация

Кабул, , 13:40 — REGNUM В Афганистане ликвидировали лидера «Исламского движения Узбекистана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Азиза Юлдаша. Об этом 12 ноября сообщает министерство обороны республики.

«Юлдаш, убит, его сын Хикмат ранен в результате действий национальных сил безопасности Афганистана в районе Гормач провинции Фарьяб», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 гола в Москве, Новосибирске и Красноярском крае были задержаны 22 человека из числа главарей и участников организации «Исламское движение Узбекистана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным ФСБ, члены организации финансировали членов террористической структуры в Сирии, вели вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, а также призывали к преступлениям террористического характера.