Чита, , 13:40 — REGNUM Открыта я в Чите первая в Дальневосточном федеральном округе COVID-клиника работает с максимальной загрузкой. Как сообщает сегодня, 12 ноября, пресс-служба забайкальского губернатора, только за минувшие сутки через фильтр-бокс данного стационара прошли 555 человек с признаками коронавирусной инфекции и подтвержденным диагнозом.

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На компьютерных томографах (один аппарат работает круглосуточно) выполнено 168 исследований: в большинстве случаев у больных выявлена пневмония.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 12 ноября общее число выявленных носителей коронавируса в Забайкалье составляет уже 14 702 человека, причём 258 из них добавились только за последние сутки. Это самое большое число случаев заражения за весь период пандемии.

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Круглосуточная COVID-клиника открылась в Чите 2 ноября на базе первого поликлинического подразделения клинического медицинского центра. Данный стационар стал первым, открытым в Дальневосточном федеральном округе.

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