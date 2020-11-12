Москва, , 13:38 — REGNUM В Москве ситуация с коронавирусом является сложной, заявил 12 ноября мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

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"Ситуация сложная, мы за последние полторы недели вышли на другие показатели, более существенные, по заболеваемости», — заявил мэр.

По его словам, число госпитализированных превышает число выздоровевших и заполняемость коек в московских стационарах увеличивается.