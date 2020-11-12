Москва, , 13:42 — REGNUM Пищевые привычки, полученные в детстве, являются очень устойчивыми, что осложняет возможность их поменять. Об этом 12 ноября заявила главный внештатный специалист-диетолог ДЗМ, заместитель директора по научной и лечебной работе ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор медицинских наук, доцент Антонина Стародубова на международном форуме «Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Однако далеко не всегда пищевые пристрастия, сформированные в раннем возрасте, могут отвечать требованиям, которые нужно соблюдать в современных условиях, отметила эксперт.

«Пищевое поведение — самая стабильная субстанция. И человек старается придерживаться того поведения, которое ему привили в детстве. Если говорить о мифах в питании — многое это было обоснованно, то что были региональные особенности, адаптации к региону, все это было необходимо. Но сейчас по причине глобализации и с учетом того, что большинство жителей — жители городов, мы вынуждены менять пищевые привычки. Их сложно изменить. Здесь очень велика роль СМИ», — сказала Стародубова.

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