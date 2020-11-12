Салехард, , 13:32 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 192 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 12 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 20 новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов. Остальные: в Ноябрьске — 37, в Салехарде и Надымском районе — по 19, в Муравленко — 11, в Пуровском районе и Новом Уренгое — по 15.

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составил 194 случая.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 12 ноября зарегистрировано 22 835 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 15 779 человек, 176 пациентов с COVID-19 скончались (на семь человек больше, чем днём ранее).