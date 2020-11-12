Пермь, , 13:30 — REGNUM В Пермском крае к административной ответственности привлекли два коллекторских агентства, которые в своей работе использовали противозаконные методы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

Коллекторы Tookapic

При работе с должниками сотрудниками фирм использовали выражения, унижающие честь и достоинство граждан, и оказывали психологическое давление. Кроме того, коллекторы вели с заемщиками переговоры более двух раз неделю, что превышает установленный лимит.

Пермяки пожаловались на действия коллеторских агентств в службу судебных приставов, предоставив скриншоты СМС-сообщений, детализацию оказанных услуг связи и аудиозаписи телефонных переговоров. В ходе проверки жалобы нашли свое подтверждение.

Коллекторские организации признаны виновными в нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Одна компания оштрафована на 30 тыс. рублей, вторая — на 20 тыс. рублей. Коллекторские агентства пытались обжаловать административное наказание, однако краевой суд оставил штрафы в силе.