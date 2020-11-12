Саратов, , 14:22 — REGNUM В столице Саратовской области на территории поселка Юбилейный будет создан «Народный фитнес-парк». Пока один из тренажеров временно установили у Парка Победы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Инициативу саратовского спортсмена и члена общественной палаты города Вячеслава Максюты поддержали местные компании и мэрия, уже закуплено несколько тренажеров. Весной 2021 года, когда построят специальную площадку, спортивное оборудование перенесут и окончательно установят в поселке Юбилейный.

Инициатор проекта призвал горожан заниматься спортом и рассказывать о предстоящем событии в соцсетях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, весной текущего года в период самоизоляции саратовские школьники, занимающиеся в учреждениях дополнительного образования, участвовали в конкурсах и состязаниях в рамках акции #ТворческаяНозаполненнаяизоляция. Дом детского творчества Волжского района для ребят, занимающихся спортом и физкультурой, при помощи приложения «Глаз тренера» отсылал видео тренировок с участием наставника или других спортсменов, показывающих правильные действия и разбор ошибок.

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