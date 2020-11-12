Вашингтон, , 13:28 — REGNUM Схема голосования на президентских выборах в этом году практически такая же, как и в 2016 году, причем большинство избирателей принимают свое решение за несколько недель до дня выборов. Но более четверти избирателей беспокоятся, что их голоса не будут правильно подсчитаны. Об этом сообщает Rasmussen Perorts на своем сайте 11 ноября.

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Новый опрос Rasmussen Reports national telephone and online показал, что 58% вероятных избирателей США определились с тем, как они будут голосовать на президентских выборах, более месяца назад. Восемнадцать процентов (18%) приняли решение в течение последнего месяца. Двадцать два процента (22%) приняли решение в течение последней недели, а девять процентов (9%) сделали это в день выборов. Это практически идентично результатам, полученным сразу после выборов 2016 году.

Но 28% избирателей не уверены, что голоса в их штате на выборах этого года будут правильно зафиксированы и подсчитаны, а 15% вообще не уверены в этом. 71% уверены, что голосование в их штате будет правильным, но из них очень уверены в таком исходе только 47%, остальные — относительно. Для сравнения: всего за две недели до дня выборов в этом году 94% респондентов заявляли, что их голоса будут правильно записаны и подсчитаны, а 73% считали, что это очень вероятно.

70% приверженцев Республиканской партии очень обеспокоены тем, что более широкое использование голосования по почте приведет к большему мошенничеству. Только 24% демократов разделяют эту точку зрения. В общей сложности 59% избирателей в настоящее время обеспокоены тем, что более широкое использование голосования по почте приведет к большему мошенничеству, в том числе 44%, которые очень обеспокоены. Это сопоставимо с 58% и 36% соответственно в апреле прошлого года.

Опрос 1000 вероятных избирателей США был проведен 5 и 8 ноября 2020 года компанией Rasmussen Reports. Погрешность выборки составляет +/ — 3 процентных пункта, уровень достоверности 95%.