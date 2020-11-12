Москва, , 13:27 — REGNUM В Москве количество госпитализаций выросло до более 1,5 тыс. человек в сутки, заявил 12 ноября мэр столицы Сергей Собянин.

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«Выявляемость пробила уже 6 тыс. человек в сутки, а госпитализации — больше 1,5 тыс. В разные дни по-разному, но мы уже перешагнули эту планку», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, загрузка коечного фонда еще на четверть может привести уже к достаточно серьезным издержкам.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Москве выявили 5997 случаев заражения коронавирусом. Это на 1520 случаев больше, чем сутками ранее, когда зафиксировали 4477 случаев заражения. За сутки 1426 пациентам потребовалась госпитализация в стационары. При помощи ИВЛ поддерживаются жизни 371 человека.

Всего в Москве за время пандемии выявили свыше 491,5 тыс. случаев заражения.