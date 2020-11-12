Минск, , 13:32 — REGNUM Свыше 900 уголовных дел в отношении участников избирательной кампании, акций протеста и активистов было заведено в Белоруссии с начала президентской выборной кампании в стране. Об этом 12 ноября сообщает белорусский правозащитный центр «Весна».

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"С начала избирательной кампании, за шесть месяцев власти завели уже более 900 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов и участников мирных акций протеста», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что среди инкриминируемых по данным делам статей — массовые беспорядки, организация или активное участие в групповых деяниях, грубо нарушающих общественный порядок, сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, а также насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудников органов правопорядка.

При этом указывается, что среди данных статей есть и экономические. Так, активистов штаба Виктора Бабарико, которого не зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии, а также сотрудников компаний, помогавших штабам кандидатов или пострадавшим от действий правоохранителей, обвинили в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что выступающий от имени «Народного антикризисного управления» белорусский оппозиционер Павел Латушко опубликовал «два сценария транзита власти».