Санкт-Петербург, , 13:26 — REGNUM Петербургские вузы начали пересмотр образовательных планов в связи с приказом Министерства науки и образования об обязательном переходе на дистанционный режим. Об этом сообщил председатель комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Памятник М. Ломоносову к главного здания СПбГУ Дарья Драй © ИА REGNUM

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По словам Максимова, сейчас более 90% городских университетов уже обучают студентов в смешанном формате. «Благодаря этому система управляется. В вузах сделано очень много предварительной работы в летний период, чтобы все-таки процесс обучения проходил в очном режиме», — сказал Максимов.

Смешанный режим подразумевает, что в зависимости от расписания часть занятий проходит в онлайне, а часть — особенно техническая и естественно-научная подготовка, лабораторные работы — в очном режиме с соблюдением эпидемических норм.

«Работа идет. Все очень истосковались по нормальному образовательному процессу. Но вы видите, ситуация сейчас движется в сторону увеличения», — заявил Максимов.

Напомним, в Петербурге ежедневно обновляются рекорды по заболеваемости COVID-19. Ежесуточно обнаруживают более 1,5 тыс. новых случаев заражения, свободных коек осталось только 7%, а объемы госпитализации выросли на 18% за последнюю неделю.

Накануне Минобрнауки издало приказ об обязательном переходе на абсолютно дистанционный формат обучения всех вузов Москвы и Петербурга, подчиненных министерству. В Петербурге таких вузов 17. Еще 12 министерств и ведомств являются учредителями других вузов. Всего в Северной столице 43 государственных вуза.

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«Работа идет, вузы сейчас пересматривают планы. Опыт у нас большой есть. Весенний период вузы отработали в онлайн-режиме в непростой ситуации, во многих вузах отработаны программы и платформы дистанционного обучения», — заявил Андрей Максимов.

Он добавил, что почти половина курсов, размещенных на национальной платформе дистанционного образования, принадлежит петербургским вузам, в основном СПбГУ, Политеху, ИТМО и ЛЭТИ.

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