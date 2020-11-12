Грозный, , 13:19 — REGNUM В Чечне появился новый зеленый объект — «Сад дружбы». Его заложили на территории Грозненского дендрологического сада в рамках всероссийской акции «Сохраним лес», сообщили 12 ноября в пресс-службе главы субъекта.

Всего было высажено 100 саженцев яблони. Они будут расти вместо деревьев, уничтоженных в ходе военных действий. Ранее в коллекции дендросада насчитывалось более 256 видов деревьев и кустарников. Многие из них были утрачены во время проведения контртеррористической операции на территории Чечни.

В мае 2006 года по инициативе Рамзана Кадырова началось восстановление дендропарка. Посадка яблоневого «Сада дружбы», проведенная на его территории, стала частью мастшабного проекта, стартовавшего по всей России в августе 2020 года. В Чечне в ее рамках будет высажено около 400 тыс. деревьев.