Новосибирск, , 13:15 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 178 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 62 года, 67 лет, 70 лет, 81 год и 89 лет, и женщины в возрасте 52 года и 57 лет. Всего в регионе умерли 640 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 142 человека, на ИВЛ — 32 пациента».Всего в регионе выявлено 19 455 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1262 детей, 15 935 пациентов выписаны с выздоровлением (+144 за сутки). Под медицинским наблюдением находятся 3996 новосибирцев, 59 169 человек сняты с меднаблюдения.