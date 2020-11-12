Кострома, , 13:13 — REGNUM В Костромской области заработала реабилитационная сеть для людей, переболевших COVID-19. Об этом сообщает администрация региона.

Реабилитация переболевших коронавирусом в санатории «Колос» Adm44.ru

Напомним, система включает в себя три этапа: лечебный стационар в областных медучреждениях, восстановительный стационар на базе санатория «Колос» и третий этап — амбулаторный и дневной стационар на базе частного медицинского центра «Мирт». Попасть в программу можно по направлению лечащего врача. В первую очередь помощь предоставляют людям, чьи лёгкие не смогли полностью восстановиться после коронавируса.

11 ноября санаторий «Колос» принял первых пациентов — на базе учреждения открыто 35 коек. В соответствии с программой лечения проходить восстановление на базе санатория смогут более 70 человек. Программа составляется для каждого пациента индивидуально, в общей сложности человек будет загружен процедурами от 4 до 6 часов в день.

«В программе прописана физическая, дыхательная гимнастика, лечебная физкультура, упражнения, направленные на восстановление дренажной функции легких, рассасывание и профилактику спаек, которые могут возникать при данном виде пневмоний. Все идет в комплексе и строго индивидуально. В комплекс, в первую очередь, входит гипокситерапия и сухие углекислые ванны, физиопроцедуры. Плюс медицинский психолог, поскольку у большинства пациентов имеется посттравматический синдром после ковида», — рассказал заместитель директора по лечебной части санатория «Колос» Игорь Карасев.

Тем временем в Костромской области за последние сутки SARS-CoV-2 выявили у 135 человек, 131 пациент излечился. Об этом информирует оперативный штаб региона. В регионе скончался мужчина старше 70 лет, число летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19 в регионе возросло до 168. С начала эпидемиологического периода в области обнаружили 8913 заражённых, 5803 из них выздоровели. В стационарах медицинских учреждений проходят лечение 733 пациента, из них с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» — 350 человек. Амбулаторно проходят лечение 2592 заражённых.

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