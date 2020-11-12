Оренбург, , 13:12 — REGNUM В Оренбургской области в отношении главы Светлинского района Виктора Тараканова возбуждено два новых уголовных дела. Чиновнику инкриминируют взяточничество, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, Виктор Тараканов получил от представителя фирм взятки, которые предполагали победу компаний в аукционах на выполнение контрактов по благоустройству территории Светлинского района, а также общее покровительство. Выявлено два эпизода получения взятки.

Представитель фирмы также попал под уголовное преследование. В отношении него возбуждено два уголовных дела по фактам дачи взятки должностному лицу.

Напомним, Виктор Тараканов задержан в конце весны 2019 года. Его обвинили в получении взятки. На имущества семьи чиновника наложен арест.

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