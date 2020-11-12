Москва, , 13:12 — REGNUM Власти Армении должны были подготовить население страны к тому, что ситуацию с Нагорным Карабахом рано или поздно придётся как-то решать. Об этом 12 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

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«Мы видим протесты, которые сейчас поднялись в Ереване. Мы видим, насколько оппозиция пытается спекулировать на этой ситуации. Там, безусловно, есть искренние люди, которым обидно, наверное, что вот всё так завершается на данном этапе, хотя, подчеркну ещё раз, иллюзий о том, что семь районов вокруг Нагорного Карабаха должны навеки оставаться в том положении, в каком они ещё оставались месяц-два назад — иллюзий не должно было быть», — заявил Лавров.

«Я думаю, что ответственные власти должны были разъяснять населению, что придётся на каком-то этапе это урегулирование реализовать в соответствии с теми принципами, которые, как я уже говорил, многие годы лежат на столе, предложены сопредседателями Минской группы ОБСЕ и открывали, я считаю, идеальный путь к тому, чтобы этот конфликт урегулировать без какого-либо кровопролития, без какого-либо ущерба безопасности кого бы то ни было», — указал он.