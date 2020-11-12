Чебоксары, , 13:09 — REGNUM В Чувашии сточное число переболевших COVID-19 значительно превысило выявленные случаи заражения, составив соответственно 131 и 78. Такие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 12 ноября, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 10 688 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 78.

Выздоровели 9207 человек, что составляет 86,14% от общего числа выявленных носителей коронавируса. Из них за сутки победил болезнь 131 человек, продолжают лечение 1300 пациентов.

В Чувашии зарегистрированы ещё три смертельных исхода от COVID-19, всего с начала пандемии в республике умер 181 пациент с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии готовят дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации перепрофилируют ЦРБ в Батыревском и Канашском районах.

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