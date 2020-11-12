Барнаул, , 13:08 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 12 ноября, вновь зарегистрированы 15 новых смертей пациентов с SARS-CoV-2. Общее число жертв достигло 930 человек.

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По-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (6432 человека, +60 за последние сутки) и ОРВИ (9455 человек, +158 за последние сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 21 967 человек, причём 236 из них добавились за последние 24 часа.

Тяжелобольных насчитывается 643 (минус 18 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 174 пациента (на трое пациентов меньше за последние сутки). Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 621 (+12 за последние сутки).

В общей сложности SARS-CoV-2 победили 18 388 человек (+196 за последние сутки).

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