Махачкала, , 13:05 — REGNUM В Дагестане вынесен приговор одному из участников разбойного нападения, совершенному в 2005 году. На скамье подсудимых оказался Магомед Магомедов. Его подельники ранее уже осуждены к длительным срокам наказания, а сам он скрывался от следствия 15 лет, пока не был задержан в январе 2020 года, сообщили 12 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Напомним, в апреле 2005 года трое вооруженных бандитов в масках совершили разбойное нападение на водителя и пассажиров автовоза. События развернулись на дороге Астрахань — Махачкала. Во время нападения был ранен водитель, оказавший сопротивление бандитам, позже он скончался в больнице. Нападавшие похитили у потерпевших 1,4 млн рублей и скрылись.

Ранее попавшиеся в руки правоохранителей двое участников нападения получили девять и 12 лет лишения свободы. Нынешнему фигуранту дела досталось больше всех — 15,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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